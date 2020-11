Fansen kan få heiarop-forbod under Tokyo-OL

sport

Det opplyser den japanske OL-sjefen Toshiro Muto.

Fråsegnene kjem i kjølvatnet av at det søndag vart arrangert ein testkonkurranse i turn i den japanske hovudstaden, der tilskodarane vart bedne om å bruke munnbind, fekk beskjed om ikkje å rope og halde seg til høfleg applaus.

Det blir jobba på spreng frå OL-arrangøren med å sjå på korleis ein skal leggje til rette for tilskodarane under dei utsette sommarleikane for neste år. Muto seier tilreisande publikummarar kan komme til å få sleppe to veker med karantene ved innreise, fordi dette truleg blir for vrient å gjennomføre i praksis.

Samtidig opplyser han at arrangørane sterkt vurderer å oppmode tilskodarane til å avgrense stemmebruken for å forhindre spreiing av smitte.

– Det er ei moglegheit for at dei vi kjem til å be dei olympiske tilskodarane om å halde seg unna skriking og å snakke med kvarandre med høg stemme, seier Muto.

Det handlar om å forhindre mogleg luftboren smitte.

IOC-president Thomas Bach besøkjer Japan neste veke. Då skal problematikken diskuterast vidare. Bach sa onsdag at han trur det vil bli opna for at eit «fornuftig» tal tilskodarar får følgje konkurransane under sommarleikane.

