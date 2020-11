Koronakrisa gir sjeldan Hamre-moglegheit bak stjernetravar

sport

Det gir champion Frode Hamre ei sjeldan moglegheit til å køyre hesten han sjølv trenar.

I over to år har han trena Ecurie D, som fleire ekspertar meiner er Europas beste travar. Hamre har aldri køyrt han i verken trening eller løp.

– Det er riktig. Oppassar Tina Storetvedt er ho som sit mest bak Ecurie D., men det hender òg at broren min Atle køyrer enkelte intervall med han. I løp er Björn Goop førstekusk. Koronarestriksjonar stoppar han laurdag, og då får eg sjansen. Den skal eg nytte. Det blir truleg første og siste gong, seier Hamre til Equus.

Tapte to millionar på dårleg dag

Ecurie D. har vore eit supertalent frå dag éin, og 4-åringen var utan tap fram til han møtte den eldre europaeliten i Malmö i august. Då leverte kanskje hesten karrierebeste, men fekk eit håplaust løp med mange hindringar i vegen.

16. oktober var hesten storfavoritt til å vinne EM for 4-åringar i Paris, men galopperte frå seg ein sannsynleg siger.

– Veterinærane fann ikkje noko gale etterpå. Det var feil tidspunkt å ha ein dårleg dag på, seier Hamre om løpet som hadde ein førstepremie på nesten 2 millionar kroner.

Totalt har hesten trava inn 2,7 millionar. 15 startar har gitt 13 sigrar og ein verdsrekord på vegen.

Nitrist

Laurdag ventar 300.000 kroner vinnaren av Axel Jensens minneløp på Bjerke. Det er normalt det siste internasjonale stemnet i Noreg for sesongen, men i år set koronakrisa ein stoppar for utanlandsk deltaking.

– Det er nitrist å køyre for tomme tribunar, men det er endå viktigare å halde smittetrykket nede. Travsporten har enno ikkje hatt eit koronautbrot i samband med løpsdagar, seier Hamre, som uansett ikkje hadde vore redd internasjonal konkurranse.

– Det blir eit amputert stemne, men om vêret blir bra, lovar eg ein prestasjon i verdsklasse. Ecurie D. strålar i trening, og eg gler meg til å vise fram hesten for første gong på norsk jord. I travsport kan alt skje, men her trur eg det ender i ny triumf for Ecurie D., seier ein sigerssikker Hamre.

(©NPK)