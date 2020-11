Koronapandemien stoppar verdscupen i Lillehammer

sport

Skiforbundet bad om utsetjinga etter vedtak i eit ekstraordinært styremøte torsdag, og FIS stadfestar i ei pressemelding at oppmodinga blir etterkommen.

– FIS vil informere om dei nye datoane så snart som mogleg, står det.

Renna skulle eigentleg gå 4.–6. desember. Det skulle vere langrenn, hopp for kvinner og kombinert, men dei må no avviklast seinare.

– Med utgangspunkt i den vanskelege tida vi er i, uvissa og konsekvensane knytt til covid-19, meiner Skiforbundet at det ikkje er riktig å arrangere verdscup på Lillehammer no. Vi vil heller jobbe med å finne nye datoar i samråd med FIS og lokal arrangør seinare i vinter, og samtidig sjå på moglegheita for å arrangere fleire nasjonale konkurransar for toppidretten, seier skipresident Erik Røste i ei pressemelding.

Røste takkar kulturminister Abid Raja (V) for godt samarbeid i saka.

– Skiforbundets avgjerd er fornuftig, og sjølv om vi alle skulle ønske at verdscupen kunne haldast i desember, set eg pris på at forbundet no tek ansvar i den vanskelege situasjonen vi er i, seier Raja i ein kommentar.

Uvisse og kostnader

Det måtte eit unntak frå dei norske smittevernreglane til for at arrangementet skulle kunne gjennomførast, og skiforbundet jobba saman med arrangøren, FIS, lokale og nasjonale styresmakter for å oppnå det.

– Det er utarbeidd detaljerte planar for smittevern med god rettleiing frå helsestyresmaktene, og det er gjort eit betydeleg arbeid av arrangøren for å sikre ei trygg gjennomføring, seier generalsekretæren i forbundet Ingvild Bretten Berg.

På eit møte med styresmaktene måndag fekk ein beskjed om at det måtte justeringar i smittevernprotokollane til før det eventuelt kunne givast klarsignal. Det vart gjort, og ballen låg no hos styresmaktene igjen. Likevel valde ein å be FIS om utsetjing før svar var gitt.

– Med dagens uvisse og dei betydelege ressursane som må til, både økonomisk og menneskeleg, meiner vi likevel dette er ei riktig avgjerd, seier Røste.

Opp til FIS

Verdscupane i langrenn, kombinert og hopp (for menn) blir innleidde i finske Ruka siste helg i november. FIS-langrennsdirektør Pierre Mignerey sa torsdag til NTB at ein per i dag ikkje har alternativ arrangør første helg i desember.

For mange er bortfallet av desemberrenna dårleg nytt. Kvinnehopparane med Maren Lundby i spissen fekk tidlegare torsdag beskjed om at renna i Sapporo og Zao i Japan i januar er avlyste. Dei kan få svært tynt konkurransetilbod første del av vinteren.

Skiforbundet slår fast at avgjerda får svært negative konsekvensar for mange og at det derfor er avgjerande at ein saman med styresmaktene, arrangør, kommune og FIS så raskt som mogleg finn gode løysingar for gjennomføring av renna seinare, med alle involverte.

Det blir òg peika på at det grundige arbeidet som er gjort med tanke på gjennomføring av Lillehammer-renna vil bidra til at nasjonale konkurransar for toppidretten kan gjennomførast på ein trygg og god måte.

(©NPK)