NFF avlyser kampar i 2. divisjon

I avdeling 1 er det berre Skeids attståande kampar mot Fredrikstad og Brattvåg som skal spelast.

– Det er klart kven som skal rykke opp og spele kvalifisering, så då meiner vi at det er unødvendig å reise rundt og spele treningskampar med den smittesituasjonen vi har no, seier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til NTB.

Sunnmørsposten opplyser at årsaka til at Skeids kampar framleis skal spelast, skal vere at Skeid har ein spelar som skulle sona karantene i den neste kampen. Skeid har allereie sikra seg 2.-plass som gir kvalifisering til opprykk mot toarlaget i avdeling 2.

Fisketjønn opplyser at kampane i avdeling 2 vil gå som normalt i helga. Deretter blir det teke ei ny vurdering. Bryne har sikra seg opprykk, medan Vard Haugesund, Asker og Egersund framleis kjempar om opprykkskvalifiseringsplass.

