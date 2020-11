NFF klar på at det blir spel – Lagerbäck vurderer å la Eliteserie-gutane sleppe

sport

– Kampane går som planlagt. Uefa-protokollen gjeld vidare, seier mediesjefen i A-landslaget Svein Graff til NTB.

Onsdag vart Noreg-Israel avlyst få timar før avspark. Dette skjedde etter at Helsedirektoratet kom med nye tilrådingar. To spelarar i Israels tropp vart sett i karantene tysdag etter at Munas Dabbur avla ein positiv koronatest.

Noreg speler mot Romania søndag og Austerrike onsdag. Begge inngår i Uefas nasjonsliga der det kan bli norsk gruppesiger og opprykk.

Den norske troppen trenar i Oslo torsdag og fredag.

Helsedirektør Bjørn Guldvog opna onsdag for å gjere ei ny vurdering av karanteneavgjerdene etter reise utanfor Noreg. Her har idrettsutøvarar eit fritak frå reglane.

Blir det stramma inn på dette området, kan spelarar med tilhald i norske klubbar måtte gå i karantene etter kampar i utlandet. Det gjeld nokre få norske spelarar i den noverande A-landslagstroppen: Sondre Rossbach (Odd), André Hansen (Rosenborg), Marius Lode (Bodø/Glimt), Patrick Berg (Bodø/Glimt) og Markus Henriksen (Rosenborg).

Landslagssjef Lars Lagerbäck seier til TV 2 at han ikkje har tenkt så nøye på moglegheita til å la spelarar stå over kampane hittil, men at det i så fall blir gjort i samråd med klubbar og spelarar.

