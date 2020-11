Ny verdscup-avlysing for Lundby: – Veldig tungt for utøvarane våre

sport

Tidlegare denne månaden vart det kjent at dei planlagde verdscuprenna for kvinner i Zao er avlyste som følgje av at smittetala aukar i Japan. No melder arrangørane i Sapporo at også dei planlagde renna der blir avlyste.

Maren Lundby og resten av kvinneeliten skulle ha starta 2021 med renn i OL-byen 8. til 10. januar. Deretter skulle sirkuset ha flytta seg til Zao veka etter. No er heile Japan-runden avlyst.

Det same er verdscuprennet til mennene i Sapporo tidleg i februar.

«Vi gir vår høgaste prioritet til å vareta tryggleiken til menneska som er involverte, og dessverre må vi avlyse desse turneringane», skriv dei japanske arrangørane på nettsidene sine.

– Det er svært lite heldig. Det er farleg å problematisere noko som er så trivielt som idrett i ein så alvorleg situasjon, men om ein får lov til å isolere seg litt frå det andre, er dette veldig, veldig tungt for utøvarane våre, seier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Terminlista blir tynnt ut

Avgjerda frå dei japanske arrangørane kan få størst konsekvensar for Maren Lundby og hoppkvinnene, som akkurat no ser ut til å måtte ta omsyn til ei uvanleg tynn terminliste tidleg på vinteren.

Lundby & co. skal etter planen innleie verdscupsesongen på Lillehammer 4. til 6. desember. Det arrangementet manglar likevel framleis klarsignal frå norske styresmakter og kan i verste fall bli avlyst.

Etter Lillehammer var i utgangspunktet konkurransane i Sapporo og Zao dei neste renna på terminlista. No er òg dei avlyste. Kjem det ikkje på plass erstatningar kan det ende med sesongopning i slovenske Ljubno så seint som 22. til 24. januar for Lundby.

FIS opplyste etter Zao-avslutninga at det vart jobba med å finne ein reservearena for dei tre utsette renna der. Ekstra renn i Noreg vart nemnt som ei moglegheit. Den moglegheita varslar hoppsjef Bråthen òg at blir sett på.

– Vi må no verkeleg gjere alt vi kan for å sjå korleis vi som hoppnasjon kan bidra for eventuelt å få til ting i Noreg. Eg meiner ansvaret vårt som hoppnasjon er betydeleg med tanke på kva slags historie vi har og den visjonen vi har om å vere den viktigaste hoppnasjonen i verda, seier han.

Jobbar med reservearena

Bråthen understrekar samtidig at han har stor respekt for bekymringa til norske styresmakter rundt smittevern, og at eventuelle ekstra renn i Noreg må gjerast innanfor forsvarlege rammer.

– Dette er ei krevjande øving. Ansvaret vårt er veldig enkelt å få til aktivitet under gjeldande føresetnader. Så lenge ikkje styresmaktene våre seier at all aktivitet må stoppe, må vi sjå på kva moglegheiter vi har til å få til aktiviteten vår, seier hoppsjefen.

– I den augneblinken dei seier det er stopp for alt, held vi oss lojalt til det, legg han til.

Avlysinga av hopprenna i Japan er ikkje den første endringa som blir gjord på terminlista til kvinnehopparane denne vinteren. Dei oppsette verdscuprenna i tyske Hinterzarten i slutten av januar er allereie flytta til Titisee-Neustadt.

(©NPK)