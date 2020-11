Pressa testkapasitet blir Trondheims hovudverk under handball-EM

sport

Om få dagar vil det komme ei avklaring rundt Trondheims status som EM-vert. 3. desember skal Noreg spele mot Polen på meisterskapens første dag.

Regjeringa skal ta stilling til om det er forsvarleg å la handballfesten gå som planlagt på norsk jord.

– Fryktar du for auka smitte i Trondheim når 400-500 handballspelarar og -trenarar kjem til byen?

– No er ikkje det heilt avklart enno, men dersom EM blir gjennomført i Trondheim, er det jo ein viss risiko for at somme av deltakarane dreg med seg smitte. Sjølv om dei har testa negativt 72 timar før, kan dei framleis vere i inkubasjonsfasen. Dei vil jo vere i sin eiga «boble», og dermed ha liten risiko for å smitte befolkninga i byen. Men EM vil binde opp ein del ressursar, først og fremst på testing, seier Trondheims kommuneoverlege Tove Røsstad til NTB.

I Trondheim har det vorte testa for koronaviruset som aldri før blant byens vel 200.000 innbyggjarar.

– Sist veke var vi oppe i 8500 testar. Det var det meste vi nokosinne har testa på ei veke. Vi har rekna med at det vil bli gjort drygt 4000 testar av spelarar under eit handball-EM. Støtteapparat og mediefolk kjem i tillegg. Kapasiteten er allereie pressa i dag på grunn av den sterke testauken dei siste par vekene, og vil derfor vere sterkt pressa med EM, påpeikar Røsstad.

– Ventar de på ny smittevernprotokoll frå sentralt haldt?

– Vi ventar først og fremst på ei avgjerd om det blir handball-EM i Trondheim eller ikkje, seier kommuneoverlegen.

I Trondheim har 684 personar så langt testa positivt for koronaviruset. I alt seks personar har vore innlagde på St. Olavs hospital, men ikkje alle kom frå Trondheim kommune.

(©NPK)