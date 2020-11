sport

– Ja det stemmer. Det låg litt i korta, stadfestar Flodin overfor NTB.

– Kontrakten gjeld til over OL og VM neste år. Eg skulle eigentleg starta i ein ny jobb, men han får vente, legg han til.

Førre månad vart det klart at roveteranen Olaf Tufte (45) satsar mot OL i den norske dobbeltfiraren saman med Erik Solbakken, Martin Helseth og Oscar Stabe Helvig.

Flodin meiner at dei norske roarane faktisk ser betre ut no enn tilfellet var for eitt år sidan.

(©NPK)