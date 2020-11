FIS: Finland overtek junior-VM

sport

Meisterskapen skulle eigentleg gått i polske Zakopane, men på grunn av koronapandemien sa den polske skimetropolen frå seg arrangementet.

Langrennsdelen skal gå i Vuokatti frå 8.–14. februar, medan hopp- og kombinertdelen er planlagd i Lahti frå 9.–12. februar.

Langrennsøvingane for junior og U23 er sprint i klassisk teknikk, 5 og 10 kilometer fri teknikk junior og 10 og 15 kilometer fri teknikk U23. Det er stafettar for kvinner og menn junior og blanda stafett for U23-løparane.

Det er òg 15 og 30 kilometer fellesstart i klassisk teknikk for juniorane.

Lahti hadde sist junior- og U23-VM i 2019.

(©NPK)