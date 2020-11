Grøvdal sende sambuaren i hotellkarantene

sport

TV 2s Magnus Krogæther Aarre fekk ikkje komme heim til løparkjærasten.

– Då måtte han sjølvsagt i karantene etterpå. Han kunne hatt heimekarantene, men det kunne han ikkje i dette tilfelle. Han måtte sitje på hotell i Oslo i ti dagar før han kunne komme heim igjen. Det var litt spesielt. Eg kunne ikkje ta sjansen på å bli smitta. Det måtte han berre finne seg i, seier Grøvdal til NTB.

Ho seier at ho ikkje har vore redd i månadene som har gått sidan sist vinter.

– Men eg har vore meir streng. Eg var heime i Romsdal i august, og då hadde eg ikkje vore i fly på sju månader. Det har ikkje skjedd før. Eg lever i ei eigen boble som idrettsutøvar. Eg er ikkje i byen, og eg bruker ikkje offentleg transport, seier 30-åringen om det som slett ikkje er noka spesiell åtferd om du er Toppidrettsutøvar.

Rar

For Grøvdal vart det ein særs merkeleg sesong. Ho var skadd i fleire månader og sesongdebuterte ikkje før 26. september. Då sprang ho overraskande fort, og aller best sprang ho i Hytteplanmila nokre dagar etter at dette intervjuet var gjort, på Noregs idrettshøgskule.

Grøvdal sprang dei 10 kilometrane på sterke 30.32. Berre to europearar har nokon gong sprunge fortare i eit tilsvarande gateløp.

Og det skjedde i ein sesong der ho valde å trene alternativt i seks veker i sommar.

– Eg har trena sjølv om eg har vore skadd, men eg har ikkje fått sprunge på langt nær så mykje som eg ønskte. Eg har sykla, gått fjellturar og vore på ellipsemaskin. Eg har halde det ved like, og dessutan har eg trena godt i 15 år. Det grunnlaget blir ikkje borte over natta. Eg var i veldig god form i mars då dette skjedde, endå betre enn no. Eg var likevel overraska over at det var såpass bra då eg kom tilbake igjen.

Rett på

Sidan brorparten av 2020-sesongen gjekk i vasken for henne, har ho allereie definert at ho er i gang med 2021-sesongen.

Ho er meir motivert enn nokon gong. Overbelastings-skaden i lysken er eit unnagjort kapittel. Ho har vore med lenge og veit at du ikkje alltid taper så mykje på skadar og sjukdom.

– Men dette tok veldig lang tid, og veldig mykje lenger tid enn det normalt pleier å gjere. Du blir frustrert når ting ikkje fungerer etter boka. Mange meinte at det passa fint i år, men for meg var det ei mager trøyst. Eg hadde berre lyst til å konkurrere og gjere det bra.

Plutseleg berre forsvann smertene. Såret var grodd.

– 2020 er gløymt. No handlar det om 2021. Då blir det 5000- og 10.000 meter. Det var planen i år, og er òg planen neste år. Eg har ikkje skrinlagt hinder for godt, men føler at det er 5000 meter eg er best på.

