Ingvild Flugstad Østberg går ingen renn kommande sesong

Lokalavisa melder at ein av langrennslandslagets mest meritterte utøvarar offentleggjorde avgjerda si i ein e-post til samarbeidspartnarane sine fredag morgon.

«Jeg vil dessverre ikke gå noen skirenn denne sesongen, noe som selvsagt er kjedelig. Det er tross alt det jeg jobber knallhardt for hver dag, og det jeg elsker å gjøre. Når det er sagt, er det ingen tvil om at jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt tilbake!» skriv Østberg visstnok der.

Langrennsstjerna har eit trøblete år bak seg. I samband med fjorårets sesongopning på Beitostølen vart det kjent at ho måtte ta ein rennpause av helsegrunnar.

Trøyttleiksbrot

I samband med verdscuprenna i Holmenkollen i mars kom så meldinga om at Østberg hadde pådrege seg eit trøyttleiksbrot i foten, og i sommar følgde ytterlegare eit trøyttleiksbrot.

No er det altså klart at langrennsløparen frå Gjøvik ikkje blir å sjå i rennsamanheng i vinter.

Heilt overraskande kjem avgjerda ikkje. Allereie under Blinkfestivalen i sommar signaliserte landslagstrenar Ole Morten Iversen overfor NTB at det var store spørsmålsteikn rundt sesongen til eleven.

– Når det gjeld spørsmål om sesongen, så må vi berre vente og sjå korleis det går. Det byrjar å bli lang tid, om ikkje akkurat utan trening, så i alle fall mindre og meir alternativt enn vanleg, og vi kan i alle fall slå fast at det ikkje blir nokon normal sesong på henne. Det kan vi seie allereie no, sa han.

Medaljegrossist

Landslagstrenaren uttrykte samtidig ein viss optimisme.

– Om ting går på skjener og utan uhell framover, trur eg at ho kan gå ein god del gode skirenn litt utpå året, sa Iversen.

No ser Østberg i staden mot 2021/22-sesongen der OL i Beijing blir det store høgdepunktet.

30-åringen har to OL-gull og ein olympisk sølvmedalje på merittlista, men alle har komme i stafett. Ho manglar dermed ein individuell medalje.

I VM-samanheng har Gjøvik-jenta eitt gull, tre sølv og to bronsemedaljar. Fem av medaljane kom under meisterskapen i Seefeld i 2019.

