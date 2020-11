Kommunedirektøren i Trondheim: Tyder på EM-nei

sport

Det er fråsegnene Erna Solberg gav til NTB fredag ettermiddag som får kommunedirektøren til å sjå mørkt på situasjonen.

– At ein går ut og signaliserer det no, tyder på at ein har tenkt å seie nei. Det verkar sånn, seier han til Adresseavisen.

Han har i det lengste håpa at meisterskapen skal kunne arrangerast.

– Men ting har utvikla seg sidan vi søkte på EM. Det var rolegare på pandemifronten i sommar, men no kunne det ikkje vore dårlegare timing med tanke på at det er rekordhøge tal i heile Noreg. Test- og analysekapasiteten er hardt belasta, og vi har ikkje tenkt å leggje oss ut med nasjonale helsestyresmakter. Blir det nei, så blir det det. Det er ikkje meir å seie enn det, seier Wolden.

