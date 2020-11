Mitrovic-miss sende Skottland til første sluttspel på 23 år

sport

Det stod 1–1 etter 120 minutt i Beograd, og dermed måtte avgjerda falle på straffespark. Akkurat som i semifinalen mot Israel var skottane tryggast. Dei ni første skota gjekk i mål. Serbarane hevda fortvila at Marshall gjekk for tidleg då han redda skotet til Fulham-spissen, men vart ikkje høyrde.

– Straffesparka er det verste eg har vore med på, men «Big Marsh» gjorde det igjen. No håpar eg alle heime feirar. Dette fortener vi etter så mange år, sa målskårar Ryan Christie til Sky Sports.

Både Christie og lagkaptein Andy Robertson var rørte til tårer då dei gav intervju.

– Eg har ikkje vore så full av kjensler etter ein kamp, og eg gler meg sånn til sommaren. Eg er veldig stolt av alle gutane. Dei har fått mykje kritikk og negative kommentarar, men dette var ein av dei beste borteprestasjonar eg har vore involvert i, sa Liverpool-spelaren, som var nestemann i straffekøen.

– Ja, eg trur eg var den neste, men hamstringa var vond.

Utnytta feil

Serbia var stor favoritt, men var ikkje i nærleiken av å kopiere det overbevisande spelet frå semifinalen på Ullevaal i oktober. Det dårlege vêret var alt som likna.

I det 52. minuttet kom det som lenge såg ut til å bli vinnarmålet, etter ei serbisk forsvarsblemme. Filip Kostic hadde sjansen til å klarere, men spelte rett til Callum McGregor, som kjempa ballen fram til Christie. Celtic-spelaren skaffa seg rom for avslutning og skaut på tvers av løpsretninga. Ballen gjekk stolpe-inn utanfor rekkjevidda til målvakt Predrag Rajkovic.

Då hadde Robertson nettopp spolert ein kjempesjanse etter å ha vorte sett opp av Lyndon Dykes. QPR-spissen fauk forbi Stefan Mitrovic (som fall), Nemanja Gudelj og Nikola Milenkovic før han rulla ballen til sida for Robertson, men lagkapteinen feia skotet over ope mål.

Vendepunkt

Luka Jovic, klubbkamerat med Martin Ødegaard i Real Madrid, skåra utlikningsmålet på eit hjørnespark i det 90. minuttet. Skottane gløymde heilt markeringa av innbytaren, som kunne nikke serven frå Filip Mladenovic ned i bakken og opp i krysset.

Det var like ufortent som då Noreg utlikna mot serbarane rett før slutt i semifinalen, men i motsetning til då såg det ut til å bli eit vendepunkt. Serbia var klart best i ekstraomgangane, då eit skotsk lag som i ordinær tid var best i den meste, plutseleg hang i taua.

– Eg har ikkje ord for korleis gutane stod imot presset etter utlikninga, sa Marshall til Sky Sports.

Serbia makta ikkje å avgjere, og frå straffemerket skåra Leigh Griffiths, Callum McGregor, Scott McTominay, Oliver McBurnie og Kenny McLean i tur og orden. Då Mitrovic missa, hjelpte det ikkje at Dusan Tadic, Jovic, Nemanja Gudelj og Aleksandar Katai hadde skåra.

Tørken over

Førre gong Skottland var med i eit stort sluttspel måtte dei reise heim frå VM som jumbolag i ei gruppe der Brasil og Noreg gjekk vidare. Sidan har dei vore TV-sjåarar under EM- og VM-sluttspel, slik Noreg til sommaren blir for 10. gong på rad.

For skottane er forbanninga broten. Dei kan sjå fram til to heimekampar på Hampden Park og ein storkamp mot England på Wembley i neste års EM. Det er kampane Noreg ville ha spelt om laget hadde lukkast i nasjonsligaomspelet og teke seg til det første sluttspelet sitt sidan EM i 2000.

Det blir berre tre britiske lag i EM-sluttspelet. Skottland slutta seg til England og Wales. Nord-Irland, som tidlegare i haust fekk juling av Noreg i nasjonsligaen, tapte 1–2 heime for Slovakia i omspelsfinalen i B-divisjonen. Michal Duris vart matchvinnar i 2. ekstraomgang.

