Norsk landslagsspelar i basketball døydde av hjernesvulst

sport

– Vi fekk den triste bodskapen i dag, og alle er i sjokk. Alex var ein utruleg lojal og hjelpsam klubbspelar som vaks frå å vere ein litt forsiktig gut til å bli ein landslagsspelar. Han stod på terskelen til ein større karriere. Men meir enn noko anna er det den fantastiske personen Alex vi minst i dag, seier Bærum-trenar og landslagssjef Mathias Eckhoff til Dagbladet.

Dakin spelte i BLNO for Bærum og hadde òg landskampar for Noreg. Det var i fjor at legane oppdaga ein hjernesvulst hos han.

