Woodward: – Vi står fullt og heilt bak Solskjær

Woodwards støtte til nordmannen kom i samband med presentasjonen av kvartalsresultatet frå klubben torsdag. Der slo han fast at leiinga i klubben står last og brast med Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær fekk sist helg eit pusterom frå spekulasjonane om at han kan bli erstatta som United-manager då laget hans tok ein sterk bortesiger 3–1 mot Everton.

United ligg på 14.-plass likevel langt unna ønskt posisjon etter tre tap og like mange sigrar på dei sju første kampane i Premier League.

Woodwards støtte til kristiansundaren kom samtidig som Manchester United ufrivillig måtte offentleggjere kvartalsresultatet éin dag for tidleg. Det kom av ein feil i testkøyringa av tala som gjorde at dei vart gjorde offentleg kjende torsdag i staden for fredag.

Tala viser at publikumsinntektene naturleg nok har falle som ein stein sidan kampane blir spelte for tomme tribunar under koronapandemien. Klubben får likevel nokre inntekter frå utleige og har dei siste tre månadene auka TV-inntektene sidan Premier League i år vart spelt i juli.

