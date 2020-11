Avis: Stort smitteutbrot i Bergets klubb

sport

Jo Inge Berget og dei andre Malmö-spelarane kunne for ei dryg veke sidan juble over seriegullet som vart sikra med 4-0-siger over Sirius på heimebane. Etter kampen feira spelarane med vill jubel og klemmar – heilt til lagkaptein Anders Christiansen testa positivt på koronavirus.

No skriv Expressen at ei rekkje andre Malmö-spelarar òg har testa positivt. Dette blir stadfesta av ei anonym kjelde i klubben.

– Det er nok maksimalt sju–åtte spelarar frå A-troppen som skal trene tysdag, seier den ikkje namngitte personen.

Malmö FF har ikkje kommentert opplysningane offisielt. Laget skal etter planen spele bortekamp mot Hammarby kommande søndag.

