Håndballjentenes EM-test i Bergen blir avlyst eller flytta

I kjølvatnet av avgjerda på måndag om at Noreg ikkje kan ta ansvar for å arrangere sin del av handball-EM, stadfestar Norges Håndballforbund at også den planlagde turneringa i Bergen ryk.

Turneringa skulle vore spelt frå 26. til 29. november i Åsane Arena.

No blir det jobba med å sjå på moglegheita for at både heile EM-sluttspelet og den planlagde turneringa i Bergen kan flyttast til Danmark.

Avgjerda om å seie nei til EM kjem etter samtalar over lang tid med norske styresmaktene om eit unntak frå norske smittevernavgjerder. Dei førte ikkje fram til ei semje.

Som følgje av at det ikkje finst noko unntak for handballen, heng òg fleire kommande europacupkampar for norske lag i ein tynn tråd.

«Flere norske klubber har forestående kamper i Europa utover høsten. For øyeblikket er gjennomføringen av disse uavklart. Norges Håndballforbund vil sammen med klubbene og norske myndigheter avklare gjeldende retningslinjer så raskt det lar seg gjøre», heiter det i ei fråsegn måndag.

Ved sida av Noreg skulle Danmark, Frankrike og Tyskland spelt EM-oppkøyringskampar i Bergen i slutten av denne månaden.

Dersom turneringa skulle bli avlyst, vil landslagssjef Thorir Hergeirsson måtte tenkje nytt rundt planen sin for oppkøyring til meisterskapen.

