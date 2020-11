Handball-EM blir ikkje spelt i Noreg

sport

Avgjerda vart offentleggjord måndag gjennom nettsidene til Håndballforbundet.

«På bakgrunn av norske helsemyndigheters grundige vurderinger, samt politiske myndigheters klare krav og ønsker, er det klart at Norge ikke kan stå som arrangør av Håndball-EM for kvinner i desember», heiter det i ei fråsegn.

– Vi er takksame for samarbeidsånda og den felles forståinga vi har møtt blant medarrangørane våre frå EHF og Danmarks Håndballforbund. Samtidig er det sjølvsagt med tungt hjarte at vi må erkjenne at det denne gongen ikkje vart mogleg å arrangere meisterskap på heimebane for Noreg. Vi hadde gledd oss veldig, seier handballpresident Kåre Geir Lio.

Solberg-signal

Trondheim må dermed skrote planane sine om å vere arrangørby. Dei norske handballjentene får ingen fordel av å spele i eige land for første gong sidan 2010. Den gongen spelte Noreg nokre kampar heime, før EM vart avslutta i Danmark med norsk gull etter finalesiger mot Sverige.

Fredag sa statsminister Erna Solberg til NTB at det er «mange teikn som tyder på at det blir vanskeleg å kunne arrangere EM».

No kan Danmark komme til å overta heile EM-sluttspelet. Danskane var delarrangørar og skulle avvikle cirka 40 prosent av kampane etter den opphavlege planen.

Kollisjon

I slutten av oktober vart det klart at norske smittevernreglar ville gjere det vrient å gjennomføre EM på norsk jord. Ei positiv koronaprøve hos ein spelar eller leiar ville setje heile laget ut av spel. Også nylege motstandarlag ville vorte ramma.

Reglane i Danmark er mindre strikte for EM-delegasjonane.

Etter hektisk møteverksemd og forslag til nye smittevernprotokollar den siste tida, kom ein ikkje i mål med ei lemping på smittevernreglane i Noreg. Dermed måtte Norges Håndballforbund og Det europeiske handballforbundet (EHF) ta avgjerda og seie farvel til kampar i Noreg.

Tett

Noreg skulle hatt to innleiande gruppespel, ein hovudrunde og så heile cupspelet frå semifinalar, alt i Trondheim.

EM blir spelt i perioden 3.–20. desember.

Noreg har ikkje vunne ein tittel sidan EM i 2016. På dei fem siste meisterskapane (OL, VM og EM) er tittelen frå fire år tilbake einaste norske gull.

Den gongen vart tittelen sikra i Boxen-hallen i Herning. Det er òg der store delar av årets EM vil bli avvikla.

