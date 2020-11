Handball: Solberg gav frå seg positiv koronatest

sport

Det skriv Györ i ei pressemelding som også TV 2 har omtalt.

Tidlegare har landslagsspelar Veronica Kristiansen testa positivt. Ho er òg spelar i Györ.

Det vart gjennomført testar i klubben 10. november. Der testa tre spelarar og ein i støtteapparatet positivt. Solberg var ikkje ein av dei fire. Målvakta har testa positivt etter den tida.

Ved sida av Solberg og Kristiansen er Karit Brattset Dale, Stine Bredal Oftedal, Amanda Kurtovic norske innslag i spelarstallen.

Fleire Györ-kampar kjem i tida som kjem til å bli utsett, også oppgjer i Champions League.

Den norske landslagstroppen samlast for EM-oppkøyring måndag 23. november. Det er berre få dagar etter at Györs ferske karantene opphøyrer. Silje Solberg er truleg ikkje klarert for å delta allereie då.

Noregs første kamp i det kommande handball-EM-et blir spelt 3. desember.

Måndag vedtok Norges Håndballforbund å avlyse den delen av meisterskapen som skulle ha vore spelt i Noreg. I Danmark blir det jobba for å ta over Noregs avlyste del.

(©NPK)