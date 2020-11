Her er det norske «naudlandslaget»

sport

Norges Fotballforbund presenterte troppen måndag. Han ser slik ut:

Anders Kristiansen (Union Saint-Gilloise), Per Kristian Bråtveit (Djurgården), Andreas Vindheim (Sparta Praha), Jørgen Skjelvik (OB), Julian Ryerson (Union Berlin), Daniel Granli (AaB), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Tobias Bjørkeeiet (Brøndby), Sondre Tronstad (Vitesse Arnhem), Fredrik Ulvestad (Djurgården), Håkon Evjen (AZ Alkmaar), Ghayas Zahid (Apoel), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Kristian Thorstvedt (Genk), Mats Møller Dæhli (Genk), Jørgen Strand Larsen (Groningen), Veton Berisha (Viking).

U21-landslagstrenar Leif Gunnar Smerud skal leie laget i Austerrike.

– Det har vore hektisk aktivitet for å få henta inn ein tropp, og det har vorte ein bra tropp. Det har vore kjekt å sjå måten spelarane har respondert på dette på, sa Smerud på pressekonferansen på måndag.

Han stadfesta vidare at mange spelarar har vore vurderte det siste døgnet. Jo Inge Berget, Noah Holm, Ulrik Yttergård Jenssen, Tokmac Nguen og Per Egil Flo har alle vore aktuelle, men skadar har gjort dei uaktuelle.

Danmark-proffen Sten Grytebust er ikkje med på målvaktsida som følgje av familieauke.

Ødegaard ikkje aktuell

Med i troppen er Vikings Veton Berisha. Han var nydeleg koronasmitta og hamnar ikkje i karantene ved heimkomst til Noreg. På spørsmål om kvifor han er teken med, svarte Smerud:

– Det er sjølvsagt fordi han er god, og fordi han kan spele utan å risikere karantene når han kjem heim. Vi er sikre på at den norske fotballen ikkje blir påverka på ein negativ måte.

Det var eit spørsmål rundt om Martin Ødegaard, Morten Thorsby og Jens Petter Hauge kunne bli tekne ut til kampen på onsdag. Dei var alle med i den opphavlege troppen, men har alle gitt frå seg positive koronaprøver tidlegare. Ingen av dei er med.

– Når det gjeld Hauge, kjem av det at han hadde ei falsk positiv prøve. Thorsby er det for lenge sidan var smitta, sa toppfotballsjef Lise Klaveness.

Ho opplyste vidare at for Martin Ødegaard vart det gjort ei totalvurdering, og at ho tilseier at midtbanestjerna reiser tilbake til Real Madrid.

– Ødegaard har etter ei totalvurdering drege tilbake til klubb, etter frustrerande tunge dagar her, mentalt utfordrande for han og mange. Vi har komme til at det beste for han er å reise til klubb, sa Klaveness.

Sjeldan moglegheit

Italia-proffen Kristoffer Askildsen er den yngste i naudlandslagstroppen med 19 år.

– Det er ei fin moglegheit til å vise seg fram, så eg skal gripe ho. Eg føler eg har ikkje noko å tape og alt å vinne. Eg skal gå inn mot kampen utan å føle noko press, så det blir veldig bra, seier han til NTB.

Tidlegare Askildsen-lagkamerat i Stabæk, Tobias Børkeeiet, er òg med i troppen. Brøndby-spelaren har 28 aldersbestemde landskampar og var kaptein i U21-landskampen mot Portugal i oktober.

– Det er sjølvsagt veldig gøy og ei moglegheit som sjeldan dukkar opp. Det er veldig stas å få vere ein av dei som får moglegheita, seier han til NTB.

Austerrike stengjer ned

Det har rådd kaotiske tilstandar rundt den norske landslagstroppen dei siste dagane etter at Omar Elabdellaoui gav frå seg ein positiv virustest førre veke. Etter å ha vorte sterkt rådd frå, av norske styresmakter, å reise til Romania som følgje av at troppen var i smittekarantene, vart bortekampen på søndag i nasjonsligaen avlyst.

Spelarane som no er tekne ut, møtest på Gardermoen måndag. Deretter reiser dei samla med charterfly til Austerrike tysdag. Det vart den beste praktiske løysinga av omsyn til oppfølging av smittevernavgjerder både i Noreg og Austerrike, opplyser NFF.

Fram til reise blir spelarane haldne fråskilde.

Austerrikske styresmakter har vedteke å stengje ned landet frå tysdag som følgje av ein kraftig auke av smittetilfelle. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har likevel stadfesta at kampen på onsdag ikkje blir ramma.

Den avlyste kampen mot Romania medfører mest sannsynleg at Noreg blir dømt eit 0-3-tap. Likevel kan siger mot Austerrike onsdag føre til at Noreg vinn gruppa si i nasjonsligaen og rykkjer opp til A-divisjonen.

(©NPK)