Landslaget reiser til Austerrike med ny tropp

Noreg har framleis sjansen til å bli gruppevinnar i nasjonsligaen og vil kjempe for den sjansen. Bortesiger med alle andre resultat enn 1–0 vil sende Noreg til topps i gruppa.

Sidan den opphavlege troppen og støtteapparatet er i karantene etter Omar Elabdellaouis positive koronatest vil U21-trenar Smerud leie laget, som med eitt unntak (ein spelar som har hatt korona) vil bestå av spelarar i utanlandske klubbar.

– Trass i ein spesiell inngang gler eg meg til å møte spelarane, som i ein kaotisk situasjon har respondert med stor velvilje for å hjelpe landslaget i ein krevjande situasjon. No handlar det om å førebu seg for å gjere ein god prestasjon mot Austerrike, seier Smerud til fotball.no.

Reiser saman

Det vart opphavleg jobba med eit opplegg der spelarane skulle reise direkte frå dei respektive landa sine (11 stykke) til Wien. Det viste seg å vere for komplisert, både når det gjeld innreise frå ulike land til Austerrike og på grunn av eit meir uviss testregime.

Spelarane reiser derfor alle til Noreg og Gardermoen, tek direkte inn på eit flyplasshotell med eit strengt smittevernregime, blir testa og reiser tysdag saman i charterfly til Wien. Ordninga er godkjend av Helsedirektoratet og Helsedepartementet.

Måndag klokka 11 held Norges Fotballforbund ein digital pressekonferanse der troppen og andre detaljar blir presentert.

Krevjande

Mykje av søndagen vart brukt til å kontakte aktuelle spelarar. Den heimlege spelaren som skal vere med er truleg Veton Berisha (Viking), som nyleg har hatt koronaviruset og derfor ikkje blir ramma av karanteneavgjerdene.

– Dette har vore krevjande vurderingar, men vi er no glade for at kampen kan spelast, både sportsleg og av omsyn til forpliktingane våre overfor Uefa og turneringa vi deltek i. Gutane sjølv og klubbane deira har vore særs positive til å stille opp på kort varsel for å få gjennomført denne kampen, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NFFs nettstad.

Austerrike vann søndag 2–1 over Nord-Irland, utan å imponere. Det resultatet betyr at norsk siger med alle andre resultat enn 1–0 vil gi Noreg gruppesigeren. Med norsk 1-0-siger i Wien går Austerrike føre på bortemålsregelen i innbyrdes oppgjer.

