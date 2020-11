NFF-Bjerketvedt vil ikkje spekulere i reaksjonar

sport

Noregs reise til Romania vart stansa av smittevernreglane, og Det europeiske fotballforbundet avlyste Noregs kamp seint laurdag kveld.

No blir det opp til Uefas disiplinærkomité å ta stilling til kva følgjer dette får for Noreg. Det har vorte meir enn antyda at Noreg kan bli dømt til å tape kampen 3–0. Toppfotballsjef Lisa Klaveness stadfestar at ho har fått slike signal.

– Det kan vere andre utfall òg. Dette er eit spesielt tilfelle, og det har ikkje vore mange andre tilsvarande døme. Eg ønskjer ikkje å spekulere i kva reaksjonar vi kan få, sa Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), under den digitale pressekonferansen på måndag.

Bjerketvedt seier at det ikkje er mogleg å få ein konklusjon frå Uefa på ei god stund enno. Det er ikkje venta ei avgjerd frå Uefa før kampen på onsdag mot Austerrike i Wien.

– Det er dei signala vi har fått, sa Bjerketvedt.

(©NPK)