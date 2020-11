NFF behandla ikkje Arna-Bjørnars protest – vart levert for seint

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund på nettsidene sine måndag.

Der kjem det fram at doms- og sanksjonsutvalet ikkje har realitetsbehandla protesten. Årsaka er at Arna-Bjørnar ikkje varsla kampdommar Veronika Fjeldvær i tide.

Bakgrunnen for protesten er at Fjeldvær gjorde ein feil då ho gav Avaldsnes-målvakt Victoria Esson gult kort for uthaling av tida på overtid i kvartfinalen. Dommaren lét Avaldsnes få ballen og starte spelet, men sidan ballen var i spel då det vart blåse, skulle det ifølgje regelverket vore dømt indirekte frispark til Arna-Bjørnar inne i Avaldsnes' 16-meter.

Fjeldvær la seg flat etter kampen og innrømde å ha gjort feil. Men ho vart ikkje varsla om den moglege protesten før etter at ho hadde reist frå arenaen. Regelverket seier at dommaren må varslast av kapteinen på laget før reise frå stadion.

«Dommeren har forklart at treneren til Arna-Bjørnar kom inn i garderoben etter kampen, for å diskutere saken. Det ble imidlertid ikke varslet protest muntlig til dommeren på dette tidspunktet. Utvalget bemerker imidlertid at ordlyden også er klar med hensyn til hvem som må varsle protest – «lagets kaptein» – og det er derfor etter gjeldende regelverk uten betydning om eventuelle utsagn fra Arna-Bjørnars trener til dommeren må oppfattes som et protestvarsel, ettersom treneren ikke har kompetanse til å inngi slikt varsel», skriv NFF.

Arna-Bjørnar sende likevel inn protesten og ønskte seg omkamp. Dei fekk ikkje medhald, men vurderer om dei vil anke avgjerda.

Avaldsnes er sett opp borte mot Vålerenga i NM-semifinalen.

(©NPK)