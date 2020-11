Noreg reiser til Austerrike med 13 debutantar

sport

Det betyr at det blir minst seks debutantar frå start mot Austerrike onsdag. Mats Møller Dæhli har med sine 23 landskampar opptredd meir med landslaget enn resten av troppen til saman.

Jørgen Skjelvik (7), Veton Berisha (4), Fredrik Ulvestad (3) og Ghayas Zahid (1) er dei andre som har fått debutantnåla tidlegare. Zahid vart bytt inn i det 89. minuttet mot Panama for to og eit halvt år sidan.

Berisha spelte sin førre A-landskamp for over fire år sidan, Skjelvik sin førre for tre år sidan. Dæhlie og Ulvestad var på banen mot Malta 18. november i fjor, altså akkurat eitt år før kampen mot Austerrike.

– Det er sjølvsagt veldig kjekt å bli teken ut igjen etter mange år ute. Det er òg gøy å kunne stille opp i ein så krevjande situasjon som vi er inne i no. Eg gler meg utruleg mykje til kamp, seier Viking-spelaren til NTB.

Einaste i år

Fire av debutantane i troppen har vore i A-landslagstroppen under Lars Lagerbäck, men utan å få spele. Det er Per Kristian Bråtveit, Ruben Gabrielsen og Andreas Hanche-Olsen.

Sistnemnde vart etterinnkalla og sett på benken i bortekampen mot Nord-Irland i september. Han er den einaste i «naudlandslaget» som har vore i A-landslagstroppen tidlegare i 2020.

U21-trenar Smerud har teke med mange spelarar han kjenner frå Noregs fremste aldersbestemte landslag. Fem av dei uttekne spelte Noregs førre U21-landslagskamp, 1-4-tapet i Portugal i oktober. Det er Kristoffer Askildsen, Tobias Børkeeiet, Håkon Evjen, Kristian Thorstvedt og Jørgen Strand Larsen.

– Det er ei fin moglegheit til å vise seg fram, så eg skal gripe ho. Eg føler eg har ikkje noko å tape og alt å vinne. Eg skal gå inn mot kampen utan å føle noko press, så det blir veldig bra, seier Askildsen til NTB.

Lenge sidan

Sondre Tronstad er den einaste i troppen som ikkje har nådd så langt som til U21-landslaget. Vitesse-spelaren har til saman 20 aldersbestemte landskampar på G16, G17 og G18, den siste i 2013.

Anders Kristiansen og Daniel Granli har ein U21-landskamp kvar, spelt i høvesvis 2011 og 2014.

Noreg må skåre minst to mål i Austerrike om det skal bli gruppesiger. Dæhli og Berisha er dei einaste i troppen med A-landsslagsmål på merittlista, eitt kvar. Men Thorstvedt står med fire mål på sju U21-landskampar, medan Jørgen Strand Larsen har framifrå fem mål på seks U21-kampar.

Sistnemnde har skåra på alle dei aldersbestemte landslaga frå G16 til U21, 19 mål til saman.

