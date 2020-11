Raja om EM-avgjerd: – Håndballforbundet viser ansvarskjensle

sport

Måndag vedtok Norges Håndballforbund at det ikkje blir noko EM-arrangement i Trondheim.

Avgjerda kjem etter samtalar over lang tid med styresmaktene om eit unntak frå norske smittevernavgjerder.

– Håndballforbundet viser ansvarskjensle med denne avgjerda. I lys av smittesituasjonen her til lands er det riktig at dei avlyser sin del av arrangementet, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) til NTB.

– Til liks med andre handballinteresserte nordmenn, skulle eg gjerne sett at EM lét seg gjennomføre som planlagt, men smittesituasjonen i Noreg tillèt dessverre ikkje at eit arrangement av ein slik storleik blir avvikla her, legg han til.

