Slik blir Toppserien avslutta – cupfinalen for kvinnene blir flytta

sport

Søndag skulle gullkampen i norsk kvinnefotball ha vorte avgjord, men spelarar i koronakarantene hos Arna-Bjørnar gjorde at kampane måtte utsetjast.

No har Norges Fotballforbund flytta kampane.

Dei attståande kampane blir spelte så seint som 6. desember. Same dag skulle cupfinalen ha vore avvikla, men han blir no skoven til 13. desember.

– Eg er glad for at vi saman med Toppfotball Kvinner og NRK har funne ny dato slik at vi forhåpentleg får avslutta ein veldig spennande sesong på ein god måte, seier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling i ei fråsegn.

– Når det først vart som det vart med utsetjingane i den siste serierunden i Toppserien og førstedivisjon, er vi nøgde med denne løysinga. No håpar vi at situasjonen tillèt å få avgjort den mest spennande serieavslutninga gjennom tidene, seier Hege Jørgensen, dagleg leiar i Toppfotball Kvinner.

Kampane som står att er LSK Kvinner – Lyn, Vålerenga – Arna-Bjørnar, Klepp – Rosenborg og Sandviken – Avaldsnes.

(©NPK)