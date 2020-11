Astrid Uhrenholdt Jacobsen gjer comeback – som mentor for langrennsbreidda

sport

Uhrenholdt Jacobsen var ein av profilane til langrennssporten då ho la opp i april for å satse på legekarrieren. No vil ho gjere eit forsiktig comeback som mentor i Gjerdalens nye langløpslag, saman med Eirik Brandsdal. Men noko comeback i sporet ligg det ikkje an til.

– For å vere heilt ærleg så ligg ikkje vi på det nivået som blir lenger kravd, men eg er absolutt open for å vere med på å gå nokre skirenn. Men eit heilhjarta comeback er det ikkje, sa Uhrenholdt Jacobsen på presentasjonen av det nye laget.

Eit viktig mål for det nye laget til Gjerdalen er å jobbe for langrennsbreidda, med eit særleg mål om å rekruttere fleire jenter til sporten.

– Vi vil ta litt samfunnsansvar, seier Gjerdalen.

(©NPK)