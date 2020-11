Fifa jobbar med billigvariant av VAR

sport

VAR har vore omdiskutert sidan det vart innført i VM og fleire av dei største ligaene i verda, men har enno ikkje komme til Noreg. Det handlar i stor grad om at det kostar svært mykje å få systemet på plass.

Tysdag varslar likevel Fifa at ein billigversjon av videodømmingssystemet er på veg. Det kan brukast i fleire ligaer, og i alle nivåa i fotballen. Systemet ver kalla VAR light og skal no vurderast av lovgivarane i fotballen.

– Arbeidsgruppa har identifisert ulike kostnadsfaktorar, diskutert moglegheita for at kvaliteten blir svekt og minimumskrava for eit slikt teknologisk oppsett, opplyser Fifa.

Det blir òg arbeidd med å få på plass eit halvautomatisk system for å avgjere om ein spelar er i offside eller liknande, etter liknande list som dagens mållinjeteknologi.

