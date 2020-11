Hynne etter supersesongen: Trur på ny fireårssyklus

sport

Hynne og trenar og sambuar Erik Sakshaug tenkjer i bolkar på fire år. Den siste vart avslutta i år. Den neste syklusen startar no.

30-åringen frå Telemark bur i Trondheim. I år senka ho noregsrekorden på 800 meter fleire gonger, og merkedagen kom 15. september då ho klokka inn til 1.58,10 i Sveits. Det vart den nest beste tida i verda i 2020. Berre kenyanske Faith Kipyegon var betre med 1.57,68.

Plutseleg er Hedda Hynne medaljekandidat om det blir noko OL i Tokyo i 2021. Ho seier at det ikkje er aktuelt å satse på 1500 meter eller andre øvingar enn 800 meter.

– Det er stor forskjell på 800 meter og 1500 meter når det gjeld det aerobe innslaget, og då har vi starta litt for seint til å bli bra på 1500 meter. Derfor satsar vi alt inn på 800 meter som spesialøving. Eg trur at eg kan halde på lenge med den motivasjonen eg har no og ha den same gleda og energien. Om eg framleis skal ha framgang, handlar det om det. Du skal tole treninga, men eg trur at kroppen min kan halde på i ein del år til. Det er ikkje mange som har gått denne vegen før meg, men eg er overtydd om at eg kan tole ein fireårssyklus til. Det er ikkje noko problem. Vi har utfordra det faste mønsteret, og det har fungert, seier Hynne til NTB.

Det er mange som har late seg imponere over det ho oppnådde i sommar.

– Det er fleire folk som har fått med seg kva nivå vi driv på. Det er fleire som følgjer med. Eg starta seint og har følt meg fersk lenge, men eg byrjar å få meir erfaring no. Det er mange som synest det er kult å sjå at eg fekk eit gjennombrot som 30-åring. Dei ser at det framleis er mogleg å prestere på eit høgt nivå sjølv om du er 30 år og kvinne.

Plan

Motivasjonen til Hynne er naturleg nok på topp då det meste etter kvart har gått på skjener.

– Vi la ein plan i 2016 og tenkte fire år fram i tid mot OL i Tokyo. Dei neste åra kan vi «fintene». Det handlar om å halde nivået. Det blir ikkje snakk om å ta det same jafset som eg gjorde i sommar. Vi må vere konkurransedyktige i meisterskap. Det er mykje finjustering som skal til, og det gjeld å halde seg i ro i båten og vite kva som har gitt suksess hittil.

Ho seier at ho og sambuaren har hatt litt tid til å tenkje på korleis uvissa har påverka dei. Ho føler at dei har takla det ganske bra og at dei kan halde fram i den stimen ei stund til utan at ting er klarare enn det dei er.

Ho skryter av jobben som sambuaren har lagt ned.

– Han er ein sindig trønder, men det er òg trykk i han, skal eg seie deg. Han er god til å ta kloke avgjerder og behalde roa, og han er god til å ta imot innspel og vurdere dei og ta det seriøst. Det er lett for meg å la han ta avgjerder, for eg veit at dei blir ekstremt nøye vurdert. Eg stoler 100 prosent på han. Og det er viktig, for eg er ein person som liker å ha kontroll og system på ting. Han har vist seg den tilliten verdig.

Aning

– Når skjønte du at noko var på gang? At du kunne springe mykje fortare enn du nokon gong har gjort?

– Eg trur eigentleg at eg visste allereie i fjor at eg hadde meir å komme med. Eg hadde litt stong ut med heata eg kom i då. Det er 800-meterens natur. Du er nøydd til å vere tolmodig med omsyn til heata.

I vinter vart kjensla berre forsterka.

– Eg kjende godt i vinter at det var eit uforløyst potensial, og eg tenkte at det kom til å bli bra. Så vart det ein veldig uviss periode i mars-april der vi lurte på om det vart noko løp i det heile. Då prøvde å gjere nokre justeringar og skyve på formutviklinga.

Ho seier at duoen var på nippet til å starte OL-førebuingane då samfunnet vart stengt ned og OL utsett.

– Men så snudde vi på flisa og utsette det heile. Det betyr kanskje at eg var seinare i form enn eg har vore i dei siste sesongane. Då eg likevel fekk moglegheita til å springe, så valde eg å gjere det. Eg var berre glad for å få sjansen til å konkurrere. Eg har snakka om betre tider til mine næraste, og for meg kjennest det eg har klart som ein naturleg del av progresjonen. Eg er komfortabel med måten eg har gjord det på. Eg sprang 1.59 tidleg i sesongen med negativ splitt. Det er ikkje måten eg spring på, å springe sistedelen fortare enn førstedelen. Då skjønte eg at det var potensial.

Nokre veker seinare beviste ho at det ikkje berre handla om potensial, men at det var høgst reelt.

