IOC-presidenten ber alle utøvarar og tilskodarar vaksinere seg før OL

OL vart i sommar utsett til neste år på grunn av koronapandemien, men med lovande vaksinenyheiter ligg det no an til leikane kan opne i Tokyo 23. juli neste år. Bach seier det vil skje med eit «rimeleg mengd» fans på tribunane.

– Vi vil overtyde så mange utanlandske deltakarar som mogleg om å ta vaksinen, seier Bach.

Den mektige IOC-presidenten vil førebels ikkje dra fram pisken og innføre eit vaksinekrav.

– Kvar utøvar må tenkje på medutøvarane sine og ta dette med i vurderinga. Ein vaksine er ikkje berre for individet, det er for å verne heile samfunnet. Og eg trur kvar og ein av oss har eit ansvar i denne krisa, eit ansvar ikkje berre for oss sjølv, men for alle rundt oss, seier Bach.

