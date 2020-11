Landslagslegen trur Elabdellaoui vart smitta i Tyrkia

sport

Etter at visekaptein Elabdellaoui avla positiv koronaprøve, vart landslagets tur til Romania stoppa, troppen sett i karantene og eit naudlandslag samla føre kampen på onsdag mot Austerrike.

No trur NFFs landslagslege at han har funne smittekjelda, og at Elabdellaoui vart smitta i Tyrkia, der han spelar i Galatasaray.

– Omar er etter alt sannsyn smitta i Tyrkia. Det er no ei stor blomstring i Galatasaray med fleire smitta spelarar. Høgst sannsynleg er det der han har fått viruset, og forhåpentleg er det ikkje spreidd vidare til andre, seier landslagslege Kjellsen til TV 2.

Galatasaray opplyser på nettstaden sin at dei har i alt fem koronasmitta spelarar. To av dei har testa positivt i samband med landslagssamlingar.

(©NPK)