Nødlandslaget må reise til Austerrike med berre éi målvakt

sport

Den 18 mann sterke troppen til kampen til det såkalla nødlandslaget mot Austerrike vart redusert med éin mann før reise frå Gardermoen. Alle spelarar måtte testast for koronaviruset, og for éin av dei var prøvesvaret uvisst.

Målvakt Bråtveit må dermed bli igjen i Noreg, før han etter planen reiser til Austerrike onsdag, same dag som nasjonsligakampen skal spelast, melder TV 2.

– Resultatet er at vi sender 17 og ikkje 18 i flyet. Det handlar litt om at den eine testen er såkalla «inconclusive». Han er ikkje smitteberande, det er stadfesta, og vi har fått stadfesta at det ikkje er noko fare. Han må likevel bli testa på nytt, og derfor halde vi igjen flyet litt, seier fungerande landslagstrenar Leif Gunnar Smerud til TV 2.

