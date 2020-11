VG: NFF ber om å få spele Romania-kampen seinare

sport

Kampen på søndag vart avlyst etter at styresmaktene nekta Noregs landslag å reise til Bucuresti etter Omar Elabdellaouis positive koronaprøve under samlinga i Oslo. Normalt blir motstandaren tilkjend 3-0-siger om eit lag ikkje møter til kamp. I eit brev til Uefa ber NFF om at kampen blir spelt.

– Vi argumenterer med at kampen må omberammast. Viss ikkje bør han avgjerast ved loddtrekning der resultatet blir sett til 1-0, 0–0 eller 0-1, seier NFFs direktør for konkurranse Nils Fisketjønn til VG.

Det står i Uefas koronareglar at kampar kan bli omberamma eller avgjort ved loddtrekking dersom ingen av klubbane eller dei nasjonale forbunda har ansvar for at kampen ikkje blir spelt.

– Vi prosederer på det. Vi er uskuldige i denne situasjonen og vart pålagde ein karantene. Då vart tida til å stille eit reservelag for knapp seier, Fisketjønn.

Han håpar at avgjerda kan falle før avspark i Wien onsdag.

