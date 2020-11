Østigård om landslagskaoset: – Mykje styr og mentalt slitsamt

sport

Romsdalingen var blant spelarane i Noregs opphavlege tropp, men vart som resten av laget sett i karantene etter Omar Elabdellaouis koronasmitte.

Laurdag var det lenge uklart kva som kom til å skje med reisa landslaget hadde til Romania. Etter klare tilrådingar frå styresmaktene vedtok Norges Fotballforbund å droppe flyturen.

I staden stod spelarane og støtteapparatet fritt til å dra heim. For troppen ville det seie å reise utanlands til dei respektive klubbane sine. Mange gjorde det via rutefly.

– Eg har prøvd å sjå det frå alle moglege kantar. Dersom ein som er ekspert på det der kan fortelje meg at det er mindre smitterisiko å ta rutefly enn privatfly med eit lag der alle er negative, skal han få ein middag av meg. For det skjønner eg ikkje noko av, seier Østigård til Nettavisen.

Coventry-spelaren opplyser at han sat på eit «omtrent fullt fly» til England. Han seier dette om den kaotiske landslagssamlinga:

– Det har vore mykje styr, og mentalt slitsamt for fleire, trur eg. Vi har nok som det er med koronaen, og vi lever i karantene i klubbane òg, så det einaste vi ønskjer er å spele kampar. Plutseleg får vi ikkje lov til det heller. Vi har prøvd å vere så forsiktige vi kan med dei reglane som er i Uefa-protokollen. Det kjennest som at med ein gong vi får éin smitta, skal vi gå vekk frå den protokollen vi skal følgje som landslag.

Noreg fekk i alt to avlyste kampar på få dagar. Heimemøtet med Israel vart avblåst under seks timar før avspark, medan det vart sett strek for kampen på søndag mot Romania då det var klart at landslaget ikkje kom seg av garde.

Eit såkalla «naudlandslag» møter Austerrike i Wien onsdag kveld.

