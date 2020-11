Bjørgen må setje comebacket på vent til over nyttår etter tabbe

sport

Den tidlegare langrennsdronninga har vist gode testresultat etter treninga i sommar. Ho kunne prøvd seg mot Therese Johaug og langrennseliten allereie på Beitostølen til helga, men forgløyminga gjer at satsinga lèt vente på seg.

– Eg kjem nok ikkje til å gå på Beitostølen. Eg har vore ute av antidopingprogrammet, og eg må vere på det programmet i eit halvt år, seier Bjørgen til NRK.

Det var først ei stund etter ho hadde lansert comebackplanane i langløpslaget til brørne Aukland at ho fekk spørsmål om ho var tilbake i det såkalla Adams-systemet.

– Eg trudde det heldt at eg sa ifrå at eg er tilgjengeleg for testing med å seie at eg skal gå nokre langløp. Eg trudde ikkje eg skulle tilbake på Adams, kanskje litt naivt frå mi side. Så eg tek dette på mi kappe, seier 40-åringen.

No er det òg uvisst om Bjørgen får gått i Marcialonga i slutten av januar. Eit renn ho gjerne skulle gått for å førebu seg til hovudmålet i sesongen, Vasaloppet.

(©NPK)