Hergeirsson vil ha handballjentene til Danmark så fort som mogleg – droppar norsk samling før EM

Måndag vart det kjent at Noreg ikkje kan arrangere EM, og håpet er no at danskane gjennom veka stadfestar at dei kan arrangere meisterskapen åleine. Då ryk samtidig den norske oppladinga i Noreg og den planlagde firenasjonarsturneringa i Bergen.

Tysdag var Noregs handballtoppar i hektisk telefonverksemd i forsøket på å stable ei opplading i Danmark på beina. Handballjentene vil ikkje risikere å bli sitjande karantenefast i heimlandet.

– Vi kan vel seie at no står vi på hovudet her for å gjere om på omkøyringa som startar måndag 23. november og skal vare til EM-start 3. desember. Vi skal komme oss til Danmark så fort som mogleg, slår landslagssjef Thorir Hergeirsson fast overfor NTB.

– Betyr det at alle utanlandsproffane flyg rett til Danmark?

– Ja, vi samlar laget i Danmark, og alle reiser rett dit. Det er ganske enkelt fordi det er innreisekarantene på ti dagar for alle som kjem frå utlandet. Dersom vi hadde teke dei til Noreg, måtte dei ha sete i karantene heilt til EM startar. Det er praktisk talt heilt umogleg, seier Hergeirsson.

Vil arrangere turnering i Danmark

Planen er å få på plass ei så god opplading som mogleg i Danmark. Det betyr treningskampar og kanskje ei miniturnering mot andre landslag som allereie har samla seg der.

– Turneringa i Bergen blir det ikkje noko av. Vi jobbar med å få til fleire kampar i Danmark neste helg (28.-29. november), og å gjere det så nær identisk som det vi hadde tenkt i Bergen som mogleg, seier landslagstrenaren.

– Korleis blir den oppladinga?

– Det blir nok ikkje heilt likt som det vi hadde planlagt, men det blir forhåpentleg bra. Danmark er ein handballnasjon med mange flotte hallar, så eg har tru på at vi får snikra saman eit bra opplegg, seier Hergeirsson.

Følgjer danske reglar

Landslagstrenaren har god tru på at danskane skal klare å arrangere meisterskapen åleine, men er budd på at det kan ryke. Han seier haldninga til danskane er imponerande.

– At dei seier dei er klare til å ta heile meisterskapen no, det er ikkje mindre enn imponerande. Får dei til dette, tek eg av meg hatten to gonger, seier Hergeirsson.

Han samla måndag kveld heile landslagstroppen til eit digitalt møte, der dei gjekk gjennom kva konsekvensar Noregs nei til EM vil få.

– Det er sånn at spelarane er vande til å leve i denne koronabobla, følgje strenge regime i klubbane sine og ta kraftige omsyn. Dei er vande til det og håpar at det blir eit EM. Gjengen er klar og set si tiltru til at dette blir godt teke vare på av Danmark, seier Hergeirsson.

Den norske troppen vil følgje danske reglar dersom det blir avdekt smitte hos ein spelar etter at dei er samla i Danmark. Det betyr at handballjentene ikkje går ut i karantene dersom ein i troppen blir smitta, slik reglane er i Noreg.

– Det er andre retningslinjer i Danmark og i europeisk handball, og det er ein protokoll som er ganske streng og klar. Enkelt sagt vil spelaren bli sett i isolasjon, og resten av troppen vil testast og isolerast i vente på testsvar, seier Hergeirsson.

Vil kjempe om medaljar

Islendingen har vore med på store delar av den norske gullalderen, først som assistenten til Marit Breivik og så som sjef i eige hus. Han er klar over at det norske folket ventar gull i desember.

– Eg seier som vi pleier å seie, vi blir trigga av våre eigne høge forventningar og mål, og ikkje minst dei forventningane det norske folket har til laget. Vi liker at folk bryr seg, så det å ha tru på at laget skal kunne slåst om dei gjævaste medaljane, det skal vi framleis ha, men vi kan ikkje garantere noko, seier Hergeirsson.

Han åtvarar likevel om at det spesielle koronaåret kan sørgje for ei overrasking i desembermeisterskapen.

– Eg trur at med den situasjonen som har vore i Europa, så kan vi nok rekne med at ting svingar litt meir. Det har det gjort i klubbhandballen, og også i fotballen og andre idrettar. Ramma er litt forskjellig, seier han,

– Men det er ein svolten norsk gjeng som skal samlast, så vi har ikkje justert måla våre. Det speler inga rolle kvar EM skal spelast.

