IIHF avlyste 18 av VM-turneringane i ishockey i vinter

sport

Til saman påverkar avgjerda 18 VM-turneringar på ulike nivå. Elite-VM for menn, kvinner, menn U20 og menn U18 blir ikkje påverka.

IIHF melder på nettstaden sin at talet på avlyste VM-turneringar på grunn av pandemien dermed er oppe i 28, etter at elite-VM menn og fleire andre turneringar på tampen av førre sesong måtte avlysast.

Styret retta seg etter tilrådingar frå covid-19-ekspertgruppa, som vurderte både helsemessige, organisatoriske og økonomiske risikofaktorar. Det er òg halde møte med dei påtenkte arrangørane.

Internasjonale reiserestriksjonar og faren for å hamne i karantene blir trekt fram som medverkande årsak til at ein allereie no gir opp å avvikle turneringane. Faren for økonomiske tap ved avlysing rett før turneringa er òg ein faktor.

Kvinnenes OL-kvalifisering er skoven i tid, medan kvalifiseringa til mennene framleis skal avviklast i slutten av august neste år. Eigentleg skulle ho vore gjennomført i august i år.

(©NPK)