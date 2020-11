Moglegheit for publikum på engelske fotballtribunar i desember

sport

Det melder BBC, som har kjelder på at statsminister Boris Johnson denne veka har sagt til parlamentsmedlemmer at det er viktig for han personleg å få publikum på tribunane igjen så snart som mogleg.

Kultur- og idrettsdepartementet (DCMS) jobbar no med ei ordning for å opne for publikum i område der smittespreiinga er tilstrekkeleg låg til at det blir vurdert som forsvarleg. Tidlegare har idretten fått beskjed om å belage seg på at det kan bli tomme tribunar heilt til april.

Tysdag melde styresmaktene om «konstruktive» samtalar med leiarane i fotballen om å opne for publikum. På dagsordenen stod òg leiarstruktur, økonomisk berekraft og mangfald.

Framsteg

– Eg vil jobbe med fotballen for å gjere framsteg i viktige spørsmål som handlar om framtida til sporten, sa kulturminister Oliver Dowden etter ein halvannan time lang videokonferanse.

Detaljar om korleis ein tenkjer å opne for publikum er ikkje offentleggjort, men det skal vere stemning for å opne gradvis i område med akseptabelt smittetrykk når nedstenginga av samfunnet etter planen blir avslutta i desember.

Det var tidlegare i haust planar om å opne for eit avgrensa tal tilskodarar frå 1. oktober, men det vart skrinlagt då smittetala auka kraftig.

Trygt

Det har vore tomme tribunar sidan mars, sjølv om organisasjonane til idretten insisterer på at pilotprosjekt med sosialt distanserte tilskodarar har vist at det kan gjerast på ein trygg måte.

Idretten har òg protestert mot at ein framleis må halde stengt medan enkelte konsertarenaer skal få opne for inntil 5000 tilskodarar frå desember.

Over 200.000 personar har underteikna opprop med krav om at tribunane blir opna for tilskodarar.

