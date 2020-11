Nødlandslaget stiller som venta mot Austerrike

sport

Mats Møller Dæhli (23 landskampar) er kaptein. Jørgen Skjelvik (7), Veton Berisha (4), Fredrik Ulvestad (3) og Ghayas Zahid (1) startar òg. Med seg frå start får dei seks debutantar, og på benken sit sju andre moglege debutantar.

Målvakt Per Kristian Bråtveit måtte koronatestast på nytt og reiste til Austerrike med privatfly først kampdagen. Likevel er det han som vaktar det norske målet.

Noreg vart tidlegare onsdag dømt til 0-3-tap i den avlyste kampen mot Romania søndag. Dermed er føresetnadene for kampen heilt klare. For å bli gruppevinnar, må Noreg slå austerrikarane og skåre minst to mål. Austerrike sikrar opprykk med poeng eller med 0-1-tap.

Gruppevinnaren får òg ein mogleg ekstrasjanse i neste VM-kvalifisering. Dei to fremste gruppevinnarane i nasjonsligaen som ikkje blir blant dei to beste i kvalifiseringsgruppa si, kjem med i omspelet der 12 lag skal kjempe om tre VM-plassar.

Slik er laga:

Noreg (4-4-2):

1 Per Kristian Bråtveit – 6 Julian Ryerson, 4 Ruben Gabrielsen, 3 Andreas Hanche-Olsen, 5 Jørgen Skjelvik – 10 Ghayas Zahid, 8 Sondre Tronstad, 7 Fredrik Ulvestad, 20 Mats Møller Dæhli (kaptein) – 14 Veton Berisha, 9 Jørgen Strand Larsen.

Reservar: 12 Anders Kristiansen – 2 Daniel Granli, 11 Kristian Thorstvedt, 15 Tobias Børkeeiet, 16 Kristoffer Askildsen, 17 Andreas Vindheim, 18 Håkon Evjen.

Dommar: Benoît Bastien, Frankrike.

