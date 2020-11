Noreg dømt til 0-3-tap mot Romania

sport

Det stadfestar ankeutvalet i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i ei pressemelding.

Norges Fotballforbund (NFF) bad Uefa i eit brev om at kampen skulle bli omberamma, eller i verste fall at den burde vorte avgjort ved loddtrekking der resultatet vart sett til 1-0, 0–0 eller 0–1.

Det står i Uefas koronareglar at kampar kan bli omberamma eller avgjort ved loddtrekking dersom ingen av klubbane eller dei nasjonale forbunda har ansvar for at kampen ikkje blir spelt.

Heilt fram til laurdag kveld var det uvisst om dei norske spelarane fekk reise til Romania. Dei norske smittevernreglane sette til slutt ein stoppar for det, og laurdag kveld avlyste Uefa kampen.

