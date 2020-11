Resen fall av i Saudi-Arabia, Skarpnord klatra

sport

Resen var på delt 3.-plass etter 69-runden sin tysdag. Hadde det ikkje vore for ein dobbeltbogey på 11. hol, ville ho vore rett bak leiaren. Men etter å ha greidd sju birdiar første dag, vart det ingen onsdag, og med ein 75-runde fall ho på listene.

Skarpnord spelte seg derimot opp frå 41.-plassen ho hadde første dag, då opningsrunden på 74 slag vart følgd opp med ein 70-runde.

Karoline Lund og Maiken Bing Paulsen er på delt 26.-plass eitt slag bak dei to best plasserte norske spelarane, medan Tonje Daffinrud har hatt to tunge dagar og er på delt 72.-plass.

Luna Sobron frå Spania tangerte banerekorden med 65 slag onsdag og leiar turneringa eitt slag føre danske Emily Kristine Pedersen.

Det er òg lagturnering i Saudi-Arabia, og Team Skarpnord er på 36.-plass.

Turneringa blir avslutta torsdag.

