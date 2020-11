TV 2: Bråtveit speleklar mot Austerrike

sport

Djurgården-målvakta kunne ikkje reise med det norske «naudlandslaget» til Wien tysdag. Grunnen var at han hadde gitt frå seg ein test som ikkje gav eit tydeleg svar.

Etterpå vart Bråtveit testa to gonger. Hurtigtesten var negativ, og onsdag morgon fekk han same svar på den ordinære prøva. Rogalendingen reiser på kampdagen ned til den austerrikske hovudstaden for å slutte seg til det norske laget.

Ifølgje VG dreg han med eit privatfly. Det vil koste Norges Fotballforbund (NFF) rundt 100.000 kroner.

Sverige-proffen testa positivt på koronaviruset før ein seriekamp i oktober og har sidan vorte erklært frisk igjen.

Anders Kristiansen er den andre målvakta i den norske troppen. Han speler til dagleg i belgiske Union Saint-Gilloise. Til liks med Bråtveit er han blant 13 moglege debutantar i oppgjeret på onsdag.

Noregs bortekamp mot Austerrike er den siste i Uefas nasjonsliga. Han har kampstart klokka 20.45.

(©NPK)