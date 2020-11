Ingen ishockeykampar etter 1. desember kan utsetjast

sport

Dette gjeld for eliteserien og førstedivisjon menn og eliteserien for kvinner.

«NIHF har som følgje av den siste tidas nedstengingar av haller, sett seg nøydd til å setje ein siste dag for endring av tid på kampar (utsette/avlyste kampar). All aktivitet hos oss, frå elitenivå og ned til dei minste barna, går føre seg i dei same hallene. For å sikre kampaktiviteten til utsette grupper (U8 til U13) og topphockeyen (Fjordkraft-ligaen, Kvinner Elite og 1 div. menn), har vi derfor vedteke at kampar terminfesta etter den 1. desember – som ikkje kan spelast på oppsett dato – ikkje vil bli spelt. Dei vil bli endeleg avlyste. Rangering av serietabellar i seriar der alle kampar ikkje er spelte, vil då gå føre seg etter retningslinjer sendt ut før sesongen. Alle utsette/avlyste kampar før 1. desember får ny tid på vanleg måte (med «omberammingsskjema»)», uttaler forbundet.

«Det vil likevel framleis vere mogleg å søkje dispensasjon om ny kampdato etter 1. desember for dei klubbene som har få lag påmelde i seriesystemet og ledig istid.»

NIHF opplyser at dei per i dag ikkje har informasjon om forventa opning for kampar i breidda på seniornivå.

Forbundet har òg bestemt seg for å avlyse landslagsaktiviteten under det internasjonale opphaldet i desember. «Landslagsveka» 14.–20. desember kan brukast til å spele seriekampar som allereie er utsette eller avlyste.

(©NPK)