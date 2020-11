NFF har bede om grunngiving for Romania-nederlaget

sport

NFFs direktør for konkurranse Nils Fisketjønn stadfestar til NTB at dei har bede om ei grunngiving, og at ho vil komme neste veke.

Deretter vil NFF vurdere om dei skal anke til valdgiftsretten til idretten (CAS).

Onsdag kunngjorde Uefa at ankeutvala deira tok avgjerda om at det er NFF som har ansvaret for at nasjonsligakampen mot Romania ikkje vart spelt.

– Det er ikkje heilt uventa at det er dommen, sa NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB då.

NFF bad Uefa i eit brev om at kampen skulle få ei ny tid, eller i verste fall at den burde vorte avgjort ved loddtrekking der resultatet vart sett til 1-0, 0–0 eller 0–1.

– Vi er uskuldige i denne situasjonen og vart pålagt ein karantene, sa Fisketjønn til VG tysdag.

Det står i Uefas koronareglar at kampar kan få ny tid eller bli avgjorde ved loddtrekking dersom ingen av klubbane eller dei nasjonale forbunda har ansvar for at kampen ikkje blir spelt.

Det mykje omtalte «naudlandslaget» vart samla saman til kampen på onsdag mot Austerrike. 1–1 i den kampen heldt ikkje til opprykk i A-divisjonen i nasjonsligaen.

