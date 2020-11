NFL innfører strengare koronatiltak

sport

Koronapandemien spreier seg rekordraskt mange stader i USA, og heller ikkje NFL har gått klar. Det er registrert 95 positive prøvar hos spelar og ytterlegare 175 blant trenarar og leiarar i NFL-klubbane.

No strammar NFL kraftig til for å kunne fullføre sesongen. Alle som skal inn på anlegget til klubbane må kunne framvise ein negativ koronatest frå seinast dagen før. I tillegg vil spelarane bli tvinga til å bruke munnbind under trening og dei får maksimum 15 minutt til å dusje å skifte i samband med kamp.

– Vi har sagt fleire gonger at 2020-sesongen ikkje vil bli normal, seier Roger Goodell i NFL.

