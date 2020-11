Rosenborg blir kritisert frå fleire hald etter treningsturnering

sport

Det opplyser dagleg leiar Jan-Roar Saltvik i Trøndelag fotballkrins til VG. Krinsen hadde godkjent treningsturneringa som vart spelt under landslagsopphaldet den siste veka.

– Vi har behandla søknaden om å arrangere turneringa med kriteriet om at det var Rosenborg 2 som deltok. Det (bruk av A-lagsspelaren) var ikkje det som var premissen då søknaden vart godkjend, seier Saltvik.

Fleire A-lagsspelarar spelte for Rosenborgs 2.-lag mot Nardo sist torsdag og Levanger tysdag. Per Ciljan Skjelbred skåra i begge kampane, og Emil Konradsen Ceïde, Tore Reginiussen, Rasmus Wiedesheim-Paul og Gjermund Åsen var mellom anna spelarar på laget.

Braut protokollen

I etterkant av turneringa fekk ein av Nardo-spelarane påvist koronasmitte. Rosenborg-lege Reidar Due erkjende torsdag overfor Eurosport at kampane ikkje burde ha vore spelte.

– Frå ein smittevernståstad ser vi at dei kampane ikkje burde vorte spelte, seier han til Eurosport.

RBK har vorte pålagt av kommuneoverlegen i Trondheim å teste spelarane sine for koronaviruset. Samtidig fastslår Norges Fotballforbund at treningskampane var brot på koronaprotokollen til forbundet.

– Treningskampar mot lag utanfor kohorten til toppfotballen er klart i strid med intensjonane i protokollane. Dette kan setje fullføringa av Eliteserien i fare, skriv konkurransedirektøren i forbundet Nils Fisketjønn til Bergens Tidende.

Reagerer

Rosenborg har ifølgje Fisketjønn beklaga at det vart spelt kampar. Samtidig ber Trøndelag fotballkrins om ei forklaring frå klubben. Også fleire andre i Fotball-Noreg er reagerer.

– Eg er forundra over at Rosenborg kan spele treningskampar mot Nardo og Levanger når vi knapt får lov til å gå på butikken, seier tidlegare Rosenborg- og no Brann-trenar Kåre Ingebrigtsen til BT.

– Eg blir veldig overraska. Vi har ikkje hatt lov til å ta opp juniorar ein gong, så vi er overraska over at det er lov å blande gruppa frå Eliteserien og inn i 2. divisjonsspel. Å spele treningskampar har aldri vore aktuelt for oss. Det har vi sett på som utanfor reglementet, seier Molde-trenar Erling Moe til VG.

Legg seg flat

Rosenborg-lege Due seier dette til VG om kva vurderingar som vart gjorde i forkant av treningskampane:

– Vi gjorde vurderingar i god kommunikasjon med dei andre laga. Laga var kohortar, og vi reflekterte at det lét seg gjere. Det var ei heilskapsvurdering. Det skulle vi ikkje ha gjort. Vi legg oss flate på det.

Due seier at Rosenborg heile vegen prøvde å etterleve protokollen.

– Vi forstår det (kritikken frå NFF), og vi tek det til etterretning. Vi som klubb, og eg som lege, har prøvd å etterleve protokollen, og så gjer ein ei blemme.

