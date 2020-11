Slik skal Johaug unngå virussmitte

sport

I helga innleier langrennseliten sesongen med opningsrenn på Beitostølen. Smittevern står naturleg nok i sentrum. Føre verdscupopninga i Finland neste helg blir tiltaka stramma ytterlegare til rundt Johaug & co.

Det er mykje som ikkje handlar om normalitet nokre dagar før løparane skal ut i konkurranse for første gong i VM-sesongen.

– Det blir ein veldig, veldig forskjellig sesongstart enn det vi normalt går inn i med koronasituasjonen og restriksjonar. Eg har eigentleg funne ut at du berre må ha eit ope sinn, ta omsyn til det som blir gjort rundt deg og ha full tillit til støtteapparat og arrangørar, seier Johaug til NTB.

Ingen besøk

Føre verdscupopninga i Finland er det teke klare grep rundt den norske troppen.

– Vi har teke forholdsreglar ved å reise med charterfly til Ruka, med testing før vi reiser og når vi kjem fram. Vi har ikkje lov å besøkje kvarandre på dei hyttene vi bur på, og vi har ikkje lov å gå på matbutikken. Vi har berre lov å gå ut døra dersom vi skal trene eller gå på ski, konstaterer Johaug.

Ho innser at det medfører ein viss risiko å reise ut av landet for å konkurrere. Samtidig er det nødvendig for å gå renn, og 32-åringen har tillit til at smittevernregimet som er utarbeidd, er tilstrekkeleg for å halde seg frisk.

Langrennsstjerna frå Dalsbygda trur òg den tilliten er nødvendig for å kunne angripe sesongen på rett vis og prestere.

– Eg kan ikkje gå og bekymre meg for ting eg ikkje får gjort noko med. Eg trur den som klarer å senke skuldrene og følgje det han får beskjed om, vil lukkast best i år. Brukar ein altfor mykje krefter på utanomsportslege ting ein ikkje får gjort noko med, går det utover prestasjonen, seier 32-åringen.

Verdscupsesongen blir innleidd som vanleg med minitour i Ruka. Deretter ventar ein kort periode i Noreg som følgje av at dei neste renna på Lillehammer er utsette.

Verdscupoppgåve nummer to for Johaug i vinter blir dermed renna i Davos 12. og 13. desember.

Tour de Ski i det blå

Etter renna i Sveits ventar ti dagar i karantene etter heimkomst til Noreg. Karanteneperioden er akkurat over i tide til at jula blir ringd inn. Johaug er samtidig innstilt på å leve skjerma òg etter det.

– For min del blir ikkje jula noko forskjellig enn ho har vore før. Eg lever heime og inne, og eg ønskjer ikkje å oppsøkje mykje folk med tanke på sjukdom. Vi flyg i utgangspunktet ikkje på festar og i selskap, smiler 32-åringen.

Ho er samtidig ikkje skeptisk til å vere saman med den næraste familien. Det blir juleferie i Dalsbygda saman med mor og far i år òg.

– Vi har eit ganske stort hus, så eg kan leve i min eigen del utan å vere i kontakt med resten, seier langrennsstjerna.

Om julefeiring blir avløyst av deltaking i Tour de Ski, er førebels ikkje avklart.

– Ruka blir det viktigaste no. Deretter Davos. Så må vi berre ta ei evaluering av om det blir Tour de Ski eller ikkje. Eg veit ikkje kva FIS tenkjer om Touren i år heller, seier Johaug.

