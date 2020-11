Fotballandslaget: Berg, Henriksen og Lode er koronasmitta

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF) i ei pressemelding.

– Spelarane som har gitt frå seg positiv prøve, har vore i karantene på spelarhotellet sidan landslagssamlinga vart avslutta laurdag. Dei ville ikkje risikere smittespreiing ved å reise heim og har følgt smittevernreglane med bruk av munnbind og praktisert sosial distanse. Spelarane har ikkje hatt kontakt med andre personar, seier landslagslege Ola Sand.

Dermed vil ikkje smittetilfella få konsekvensar for helgas runde i Eliteserien.

NFF opplyser at Bodø/Glimt (Berg og Lode) og Rosenborg (Henriksen) er varsla. Spelarane held no fram med isolasjonen.

Smitta på Noreg-samling

12. november fekk landslagstroppen sitt første koronatilfelle då Omar Elabdellaoui fekk påvist smitte. Alle spelarane vart sette rett i karantene på spelarhotellet.

– I Uefa-protokollen tek ein høgd for smitterisiko, men målet er å eliminere vidare smitte internt og å hindre smitte til storsamfunnet. I tilfellet vårt var total isolasjon av smitta spelar første grep. Sannsynlegvis har denne (Elabdellaoui) vore smitteførande same dag som positiv test vart avlagd (torsdag 12.11.). Reglar for smittevern er følgt, men mest sannsynleg har éin eller fleire spelarar hatt nær nok kontakt med den aktuelle spelaren til å pådra seg smitte. Dei tre spelarane var tilnærma symptomfrie natt til fredag, seier Sand.

Bodø/Glimt sikrar seriegull med poeng mot Strømsgodset søndag. Dersom Molde gir frå seg poeng borte mot Stabæk, er seriegullet sikra allereie laurdag.

Rosenborg møter Brann tysdag.

