Klopp: Lang skadeliste gir ingen grunn til sjølvmedynk

Dei regjerande meistrane held tredjeplassen i Premier League, eitt poeng bak motstandaren på søndag, Leicester. Liverpool har fått ei skrekkeleg skadeliste den siste tida, spesielt blant forsvarsspelarane.

– Det finst ingen sesongar der du ikkje har skadeproblem, sa Klopp på pressekonferansen på fredag føre Leicester-møtet.

Kaptein Jordan Henderson og midtstoppar Joe Gomez er dei nye på lista etter dei siste landskampane. Frå før er mellom anna stopparen Virgil van Dijk og backen Trent Alexander-Arnold langtidsskadde.

– Det er alltid det same, men no er det litt annleis fordi mange av spelarane i same posisjon er skadde og alvorleg skadde. Det gjer det vanskelegare, seier Klopp.

– Ingen her synest synd på seg sjølv. Det er berre slik det der. Akkurat no har dette treft oss, men snart finn ein ei løysing, held tyskaren fram.

Også i den offensive biten slit Liverpool. Kantspelaren Mohamed Salah er i isolasjon etter å ha testa positivt på koronaviruset to gonger. Han har vore i bryllaupet til broren i Egypt og kan ha vorte smitta der.

Klopp seier at uansett kven som stiller i startellevaren, er det moglegheiter.

– Vi har spelarar tilgjengeleg, og så lenge vi har elleve spelarar, skal vi kjempe om tre poeng med alt vi har, seier han.

