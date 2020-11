Lotta Udnes Weng sprinta til siger på Beitostølen – skal følgje i fotspora til konkurrenten

sport

Nes-løparen avgjorde løpet opp den siste motbakken. Inn mot mål var ingen i nærleiken av henne. Næraste utfordrar, Ane Appelkvist Stenseth, vart slått med 2,55 sekund på langrennssprinten i klassisk sprint.

Lotta Udnes Weng slo tilbake med den første sigeren sin på nesten to år. Ho vart norsk meister i Meråker i 2019, men har variert mykje i prestasjonane etter den tid.

– Eg skal nyte at eg har vunne eit skirenn. Det er snart to år sidan sist. Dette betyr ein del. Det er eit steg i riktig retning at eg kan vere med å kjempe mot dei beste i landet, sa Udnes Weng til NTB.

På førehand snakka dei fleste om at det var tvillingsøstera Tiril som kanskje ville kjempe om ein pallplass. Slik gjekk det ikkje. Tiril var ikkje god nok denne gongen.

Tredjeplassen gjekk til Anna Svendsen frå Tromsø. Deretter følgde Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Anikken Gjerde Alnæs og Ingrid Andrea Gulbrandsen.

Stenseth hadde beste tid i prologen føre Svendsen.

– Lotta var sterk. Men eg er ikkje overraska over det. Ho viste gode taktar på samling for eit par veker sidan, sa Stenseth.

Udnes Weng stadfesta at ho har vore like bra som dei beste på trening i den siste tida, og ofte er ein òg minst like bra i konkurransar.

Det viste seg å halde stikk.

Sjølv om Lotta ikkje trudde at løpet hadde halde til pallen i verdscupen, var ho mest nøgd med at ho igjen kunne kjempe mot Noregs beste. Det er ei stund sidan sist.

– Det kjennest godt å føle at du er i betre form igjen. Eg veit at Ane og Anna er rå, og om eg skal slå dei må eg vere opp mot mitt beste. Det blir nok vanskelegare i verdscupen. Då må du kjempe hardare frå kvartfinalen, og då kan det ende annleis i ein eventuell finale. Eg veit at Ane gjorde det bra i Ruka i fjor, og ho vann på Beitostølen då. Eg får prøve å følgje i hennar fotspor, sa finalevinnaren.

Ane Appelkvist Stenseth tok 4.-plassen i sprintrennet i verdscupen i Ruka for eitt år sidan. Lotta Udnes Weng har eit mål å gå etter i Finland om éi veke.

